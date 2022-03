Friedensgebet mit Musik im Dom

Speyer. Ein ökumenisches Friedensgebet findet am Donnerstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Dom statt. Dazu laden die Dompfarrei Pax Christi, das Domkapitel und die Dommusik sowie die Protestantische Gesamtkirchengemeinde ein. Pfarrerin Christine Gölzer und Dompfarrer Matthias Bender werden die Andacht leiten. Die musikalische Gestaltung übernehmen Sängerinnen und Sänger der Dommusik, der ukrainische Geiger Daniel Spektor sowie Domorganist Markus Eichenlaub.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gebet findet unter der Maßgabe der 3G-Regel statt. Ein Immunisierungs- oder zertifizierter Testnachweis sowie ein Lichtbildausweis sind beim Betreten des Doms vorzuzeigen. Die bislang bestehende Anmeldepflicht und die Erfassung der Kontaktdaten bei Gottesdiensten entfallen hingegen.

Das ökumenische Friedensgebet findet im Wechsel im Dom und der Gedächtniskirche der Protestation statt. Das nächste Gebet wird am Donnerstag, 24. März um 19.30 Uhr in der Gedächtniskirche sein. is

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2