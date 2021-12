Friedenslicht aus Bethlehem

Speyer. Vor allem Pfadfinder verteilen das Friedenslicht, das jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird, als Zeichen für den Frieden in der ganzen Welt. „Nachdem wir im Pandemiejahr gute Erfahrungen mit mehreren dezentralen Ausgabestellen im ganzen Bistum gemacht haben, wollten wir diesen Staffelcharakter auch in diesem Jahr beibehalten“, sagt Christina Thielmann vom Vorbereitungskreis.

Aufgrund der stark steigenden Inzidenzen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wurde es den Vorbereitenden wichtig, die Weitergabe so zu gestalten, dass ein möglichst geringes Infektionsrisiko besteht. „Das heißt für uns in diesem Jahr, wieder auf Gottesdienste zu verzichten und die Ausgabe so zu gestalten, dass Einzelne nacheinander das Licht abholen können.“, so Simone Müller.

In Speyer kommt das Friedenslicht am Sonntag, 12. Dezember, an – es kann zwischen 15 und 17 Uhr in der Gedächtniskirche abgeholt werden. is