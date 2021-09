Fromme Grenzerfahrungen

Speyer. Die betrübte Seele, das freudige Herz: Im Gesangbuch des Zeitzer Kantors Georg Christian Schemelli (1762 verstorben) finden sich zahlreiche Lieder über jene Grenzerfahrungen, die dem frommen Christen zugedacht sind. Beim Konzert in der Speyerer Kirche Sankt Joseph konnte man eintauchen in eine Welt des Kirchengesangs, der in pietistischer Glaubenshaltung wurzelt und sich von modernem Bewusstsein wohl darin unterscheidet, dass das fragile Gemüt auch im Zustand der Zerknirschung wenigstens noch zu wissen scheint, wohin es sich zu wenden hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesen Trost vermittelt die Liedersammlung Schemellis in dessen „Musicalischem Gesangbuch“ auf der Grundlage einer unverbrüchlichen Vertrauensbeziehung, in der sich der Mensch in jeder Lebenslage einer höheren Gewalt anempfehlen konnte. Der bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer bestens bekannte Bass-Bariton Klaus Mertens sowie Barock-Pionier Ton Koopman hatten die Liedvorträge in thematische Blöcke geordnet, die der Anbetung, der Christusnähe, der Leiderfahrung wie der Hoffnung im Selbstverständnis des Gläubigen gewidmet waren.

Man kann sich keinen Sänger vorstellen, der diesen teilweise von Johann Sebastian Bach ausnotierten Liedern mehr Leben und Atem gibt als dem durchaus als Bach-Spezialisten renommierten Klaus Mertens. Sein stimmlicher Ausdruck entspricht nicht nur dem Geist und dem emotionalen Gehalt der einzelnen Lieder, er zeigt sich selbst in einzelnen Versen als überaus wandelbar und gibt selbst kleinsten Textinhalten eine ihnen jeweils angemessene Temperierung.

Hohe Empfindsamkeit

Auf diese Weise verlieren diese alten musikalischen Formen ihren statischen Charakter und erreichen uns stattdessen als persönlich gefärbte Klangrede. Die hohe Empfindsamkeit, mit der sich der Baritonsänger jene Texte und Melodien anverwandelt, kommt gleichwohl ohne romantisiertem Kitsch aus und entspricht dem barocken, auf Maß und Ordnung beruhenden musikalischen Duktus. Ist schon dies alleine eine einzigartige künstlerische Leistung, so steht Klaus Mertens mit Ton Koopman ein kongenialer Musiker zur Seite, der diesen Gesangsvorträgen einen angemessenen Rahmen verleiht. Die Instrumentalbegleitung durch Koopman am Cembalo oder an der Truhenorgel ist nicht nur exzellent und technisch auf virtuosem Niveau, sondern zeugt von hoher Intuition und künstlerischer Empathie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Koopmans Spiel atmet den Gesang mit; er ist ganz auf den Bariton eingestellt, der sich, ohne ständigen Blickkontakt mit seinem Begleiter aufnehmen zu müssen, mit geöffnetem Gestus an das Publikum in der Josephkirche wenden kann. Die einzelnen Liedblöcke trennt Koopman durch instrumentale Zwischenspiele voneinander; Stücke von Bach oder Buxtehude tragen entscheidend zur atmosphärischen Verortung der Liedvorträge bei.

Mit dem Abendlied „Der Tag ist hin“ aus Schemellis Sammlung entlässt uns das Duo in eine Nacht, in der wir erst nach und nach realisieren, wie weit wir uns doch von jenem aus heutiger Sicht äußerlich eher kargen, aber sich offenbar geborgen wissenden Leben früherer Jahrhunderte entfernt haben. Hierin mag sich wahre Kargheit zeigen.