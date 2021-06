Früherziehung startet wieder

Speyer. Die Musikschule der Stadt Speyer bietet ab Herbst wieder ihre Früherziehungskurse an. Je nach Anmeldesituation werden die Kurse im September oder Oktober beginnen. Für Kinder zwischen 18 Monaten und drei Jahren bietet die Musikschule einen Kurs an, an dem auch Eltern oder Begleitpersonen teilnehmen können, die „Krabbl-Kids“. Die „Musi-Kids“ sind für Kinder zwischen drei und vier Jahren geeignet, die „Play-Kids“ für Kinder zwischen vier und sechs Jahren.

AdUnit urban-intext1

Die Anmeldephase startet ab sofort und endet am 15. August. Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der Homepage https://www.speyer.de.