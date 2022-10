Für Rollstuhlfahrer wird es in Speyer oft zu eng

Speyer. Abgesenkte Bürgersteige gibt es nicht überall in der Speyerer Innenstadt. Das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Rollstuhlfahrer zu kämpfen haben. Bei einer Rundfahrt durch die Maximilianstraße haben Probanden der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) die Situation genauer unter die Lupe genommen.

Die Rampen, die in der Hauptstraße angelegt worden sind, nimmt IBF-Vorsitzende Brigitte Mitsch positiv zur Kenntnis. Schwierig ist die Lage dennoch, denn steht urplötzlich ein Hindernis im Weg, muss ein Rollstuhlfahrer eine Kehrtwende machen und zur nächsten Absenkung zurückfahren. Aktuell ist das aufgrund eines Gerüsts an einem Kleidergeschäft häufig der Fall.

Freisitze verengen die Durchfahrt

„Es wäre wünschenswert, dass rechtzeitig vorher die Baustelle angekündigt wird. Dann haben die Rollstuhlfahrer die Möglichkeit, die Straßenseite zu wechseln“, betont Mitsch. Was sie ebenfalls beschäftigt, ist die Enge, die mittlerweile auf den Gehwegen in der Maximilianstraße eingetreten ist. „Unter dem früheren Behindertenbeauftragten Wolfgang Brendel wurden Fliesen angelegt, die den Rollstuhlfahrern eine bessere Fortbewegung ermöglichen sollten“, ruft Mitsch in Erinnerung. Das Granitpflaster als Untergrund ist nämlich schwer befahrbar.

Die Platten gibt es nun schon seit Langem. Allerdings werden sie nach Aussage der IBF-Vorsitzenden immer mehr zugestellt. „Die Bestuhlung der Freisitze reicht inzwischen in die Spur hinein“, sagt sie. Die Probefahrt am Mittwoch, die Mitsch mit weiteren IBF-Mitgliedern unternimmt, zeigt die Problematik am praktischen Beispiel. Nur wenig Platz bleibt für die Rollstuhlfahrer zur Durchfahrt.

Mit einem entsprechenden Emblem würde Mitsch gerne darauf aufmerksam machen, dass die Fliesen speziell für nicht mehr gehfähige Menschen angebracht worden sind. Aufgemalt hätte sie es gerne, so wie es für Radfahrspuren auch gemacht wird.

Gefährlicher Übergang

Zwar liegt das Augenmerk bei der Testfahrt diesmal auf der Maximilianstraße, doch Mitsch nennt ein weiteres Beispiel, das aufzeigt, wie schwer es Rollstuhlfahrer an einigen Stellen in der Stadt haben. Sie spricht den Bereich in der Kurve Hilgardstraße/St.-German-Straße am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus an. „Die einzige Möglichkeit, die Straßenseite zu wechseln, ist mitten in der Kurve“, stellt die IBF-Chefin heraus. Äußerst gefährlich sei das angesichts des fließenden Straßenverkehrs. „Irgendwann“, ist sich Mitsch sicher, „passiert da was.“

Ihr ist wichtig, immer wieder aufmerksam zu machen auf die Hürden, die Rollstuhlfahrer nehmen müssen, jedoch nur schwer oder gar nicht bewältigen können. „Mein Appell geht dahin, dass die Menschen gegenseitig Verständnis und Respekt aufbringen“, unterstreicht Mitsch, wie wichtig das Miteinander von behinderten und nicht behinderten Personen ist.