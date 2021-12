Für Schausteller Patrick Barth ist Weihnachtsmarkt vorbei

Speyer. Nach der Versammlung der Beschicker des Weihnachtsmarktes und Vertretern der Stadt Speyer am Freitag hat Schausteller Patrick Barth, der mit drei Verzehrständen auf dem Weihnachtsmarkt im Bereich der Alten Münze vertreten ist, entschieden, seine Buden am Samstag abzubauen Das teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Beschickerversammlung hat die Stadt den Schaustellerbetrieben angeboten, ihre Stände selbstbestimmt abzubauen, sollte sich die Teilnahme für sie nicht mehr lohnen. Von diesem Angebot hat Schausteller Patrick Barth nun Gebrauch gemacht, nachdem am Freitag einer seiner Mitarbeiter mittels Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Der betroffene Mitarbeiter sei in der vergangenen Woche zwar nicht im Dienst gewesen, sei allerdings mit Kollegen gemeinschaftlich untergebracht, sodass Patrick Barth in Rücksprache mit der Verwaltung vorsorglich Quarantänemaßnahmen ergriff, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Die Verzehrstände der Firma Barth wurden bis ebenfalls vorsorglich geschlossen. Diese Entwicklung habe den Schausteller zur Entscheidung bewogen, seine Buden abzubauen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt war am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag blieb er aufgrund des zu erwartenden Besucheransturms vorsorglich geschlossen (wir berichteten). zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2