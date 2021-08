Fürs Klima in die Pedale treten

Speyer. Auch in diesem Jahr wird in Speyer wieder für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit geradelt. Die Stadt beteiligt sich bereits zum 9. Mal an der Kampagne Stadtradeln, in diesem Jahr von Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein organisiert. Vom 10. bis 30. September können alle, die in Speyer leben oder arbeiten, kräftig in die Pedale treten und Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. Prämiert werden zum Schluss die aktivsten Teilnehmer und Teams.

„Der Klimaschutz hat gerade in diesen Zeiten besondere Priorität für uns als Kommune“, wirbt OberbürgermeisterinStefanie Seiler, fürs Klima in die Pedale zu treten. „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr teilnehmen können. Die Förderung der klimafreundlichen Mobilität und des Fahrradverkehrs ist mir persönlich ein Anliegen. Ich lade alle dazu ein, mit uns für Speyer zu radeln“, führt Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann aus.

Den Auftakt macht am Freitag, 10. September, um 14 Uhr die offizielle Einweihung der neu aufgestellten VRN-Nextbike-Station auf dem Berliner Platz durch Seiler und Münch-Weinmann. Zum Auftakt bietet das Unternehmen kostenfreie Probefahrten mit den Mietfahrrädern an. Daneben können beim ADFC Mannheim von 14 bis 17 Uhr Fahrräder codiert werden.

Danach heißt es drei Wochen radeln, was das Zeug hält. Unter www.stadtradeln.de/speyer kann man sich registrieren und bis spätestens 7. Oktober die geradelten Kilometer eintragen. Ziel ist es, bei der deutschlandweiten Aktion möglichst viele Fahrradkilometer für die Stadt Speyer zu sammeln.

Auch in diesem Jahr können während der Aktion über die Meldeplattform „RADar!“ per Internet oder die Stadtradeln-App via GPS störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf gemeldet werden.

Als diesjähriger Stadtradeln-Star wird diesmal Linnea Brand, Vertreterin des Jugendstadtrats, in den 21 Tagen komplett auf das Fahrrad umsteigen und darüber bloggen. zg