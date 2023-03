Galeria bleibt, Seiler jubelt

Speyer. Erleichterung in der Domstadt: Galeria Kaufhof bleibt der Speyerer City erhalten. „Mit großer Freude haben wir heute erfahren, dass der Standort Speyer nicht von den Schließungen von Galeria Karstadt Kaufhof betroffen ist. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten und wir als Stadt sind sehr erleichtert, dass das Warenhaus unserer Innenstadt erhalten bleibt“, teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Nachmittag in einem Pressestatement mit.

Seiler hatte die gute Nachricht kurz zuvor von der Geschäftsführung des Galeria-Kaufhof-Standortes in Speyer erfahren. Nun gelte es, den Standort zukunftsfähig auszurichten, damit das Warenhaus mit Tradition noch lange unverzichtbarer Teil der Einkaufsstadt Speyer ist, erklärte die Oberbürgermeisterin.

Wirtschaftlich starker Standort

Stefanie Seiler hatte Mitte Februar von einem „sehr konstruktiven Gespräch mit einem Vertreter der Geschäftsleitung“ berichtet, das sie sehr zuversichtlich gestimmt habe. Es sei ihr versichert worden, dass die Speyerer Filiale ein wirtschaftlich starker Standort sei, hatte die OB damals mitgeteilt und angekündigt, die Verwaltung werde alles dafür tun, die zukunftsfähige Ausrichtung des Standorts zu unterstützen. mm