Gasaustritt in Paul-Egell-Straße

Speyer. Zu einem Gasaustritt ist es am Dienstagmorgen in der Paul-Egell-Straße gekommen, weil eine Leitung in einem Mehrfamilienhaus ein Leck hatte. Die Feuerwehr wurde kurz nach 8 Uhr alarmiert und sicherte vor Ort den Brandschutz. Die Schnelleinsatzgruppe des Speyerer Katastrophenschutzes versorgte die Anwohner. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Paul-Egell-Straße war während des Einsatzes voll gesperrt, der Verkehr wurde über die B 39 umgeleitet, hierfür wurden die Bauarbeiten auf der Bundesstraße für die Zeit der Arbeiten unterbrochen. Neben Feuerwehr und Katastrophenschutz waren Polizei, Rettungsdienst sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Speyer vor Ort. Der Einsatz dauerte bis 12 Uhr. zg