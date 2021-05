Gastronomie darf ab Montag innen bewirten

Speyer. Mit 31,6 lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Speyer am Freitag gemäß Meldung des Landesuntersuchungsamtes erneut deutlich unter dem Schwellenwert von 50. Somit sei bereits klar, dass die Stadt Speyer am Samstag offiziell den fünften Werktag in Folge stabil unter 50 liegen wird, was nach der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung weitere Öffnungsschritte ab Montag, 31. Mai, ermöglicht.

„Es freut mich sehr, dass sich der positive Trend in der Entwicklung der Fallzahlen, der sich bereits über das Pfingstwochenende angekündigt hatte, im Laufe der Woche fortgesetzt hat und wir dadurch weitere Lockerungen veranlassen können, die vor allem die Bereiche Kultur, Sport und Gastronomie betreffen – allesamt Bereiche, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurden“, sagt dazu Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Sie appelliere an die Bürger, weiterhin die gewohnte Vorsicht walten zu lassen und achtsam zu bleiben, während alle ein Stück mehr Normalität genießen.

Sport in kleinen Gruppen möglich

„Es ist ein wichtiger Schritt, dass erstmals seit Langem wieder Sport in Gruppen und damit eine gemeinsame körperliche Betätigung möglich ist. Das trägt nicht nur zum aktuellen Wohlbefinden, sondern auf lange Sicht zur körperlichen und seelischen Gesundheit der Menschen bei. Im Kulturbereich ist es enorm wichtig, dass auch im Innenbereich wieder ein Zusammenkommen möglich ist. Das ist über die Sommermonate, die vieles draußen ermöglichen werden, vor allem für die Einrichtungen wichtig, die ihr Angebot nicht unter freien Himmel verlagern können“, betont Bürgermeisterin Monika Kabs.

Ab Montag, 31. Mai, ist im Amateur- und Freizeitsport die kontaktlose Sportausübung im Freien auch auf öffentlichen und privaten Sportanlagen in Gruppen bis maximal zehn Personen zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers möglich.

Der Probebetrieb in der Breiten- und Laienkultur wird unter freiem Himmel in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen zuzüglich einer leitenden Person ermöglicht. Vollständig geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt.

Gleiche Regeln wie draußen

Die Innengastronomie darf unter Einhaltung der aus der Außengastronomie bekannten Regeln wieder öffnen. Demgemäß gilt:

zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen das Abstandsgebot.

diePflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung für Gäste und Personal, die am Tisch entfällt.

die Pflicht zur Kontakterfassung

eine Vorausbuchungs-/Reservierungspflicht zur Zutrittssteuerung.

die Verpflichtung zum Nachweis eines tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden) negativen Schnelltests.

Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz und unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen erfolgen.

Öffentlich und gewerblich betriebene Kultureinrichtungen dürfen im Innenbereich mit bis zu 100 Gästen wieder öffnen. Dazu zählen auch Kinos. Unter Einhaltung des Abstandsgebots, der verschärften Maskenpflicht, Kontakterfassung sowie der Vorausbuchungs- und Testpflicht dürfen auch Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen öffnen. zg