Gastronomiebücher aus dem privatem Fundus

Speyer. Fritz Hochreither ist mit dem Speyerer Verkehrsverein (VVS) verbunden wie kaum ein anderer. Akribisch pflegt er das Archiv, das in den Büroräumen in dem von den Ehrenamtlichen betreuten Judenhof zu finden ist. Und er sorgt dafür, dass in diesem kein Stillstand entsteht. Nach wertvollen Unterlagen aus den ersten Brezelfestjahren hat Hochreither nun weitere historische Erkenntnisse aufgetan und teilt diese mit dem Speyerer Stadtarchiv.

„Bewahren ist wichtiger als horten“, betont Fritz Hochreither. Dem können Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und Julia Kratz als Vertreterin des Stadtarchivs ausnahmslos beipflichten. Alle drei sind auf Einladung des Verkehrsvereins ins geschichtsträchtige Trauzimmer des Historischen Rathauses gekommen, um sich mit den neuesten „Funden“ Hochreithers zu beschäftigen.

Diese spiegeln einen wichtigen Teil der Stadtgeschichte wider – den der Kneipenlandschaft nämlich. Verschollen geglaubte Gastronomiebücher sind aus einem privaten Fundus wieder aufgetaucht. „Fritz Hochreither war schon lange bestrebt, diese Unterlagen ins Stadtarchiv zu bringen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Uwe Wöhlert. Er ist stolz auf die Arbeit des Archivars und dankbar für dessen nachhaltige Forscherfreude.

Zu einem bisschen „Wirtschaftsgeschichte“ im besten Sinne habe diese dem Stadtarchiv nun verholfen. Einen Blick in die Geschichte im Zusammenhang mit dem Verkehrsverein vergisst Wöhlert nicht. „1947 hat der Verkehrsverein die Genehmigung bekommen, das Brezelfest als Veranstalter durchzuführen. Zuvor, ab dem ersten Brezelfest, hatten lediglich die Gastronomen die Schankerlaubnis – der Verkehrsverein nicht“, so blendet er zurück.

Frauen mussten nicht bezahlen

Viele interessante Erkenntnisse können aus den Aufzeichnungen aus den gastronomischen Betrieben gewonnen werden. Beispielsweise eine Tatsache, die Hochreither hervorhebt: „Frauen waren damals in den Lokalen frei.“ Keine Mark mussten sie also offensichtlich für ihre Getränke berappen.

Es sind aber nicht nur die Erkenntnisse der „Wirtschaftsjahre“, die das Herz der Stadtarchivarin Kratz erfreuen. Hochreither hat nämlich ein weiteres Bündel gerichtet. Das beinhaltet Gästebücher des Judenhofes. 14 sind es mittlerweile. „Sie wurden gesäubert, aufbereitet, repariert und hergerichtet“, fasst Wöhlert die Arbeit zusammen, die sich Hochreither gemacht hat. Aus dem Jahr 1989 stammt das erste Buch. Im vorläufig letzten Gästebuch können Einträge der Jahre 2020/21 gelesen werden.

Ans Pausieren denkt Hochreither nach der erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre nicht – 2020 hatte er alte Unterlagen der ersten Brezelfestjahre ausfindig gemacht und diese mit Hilfe freiwilliger Männer und Frauen begonnen zu übersetzen. Er ist schon wieder mittendrin in einem neuen Projekt. „Ich habe alte Speyerer Fahnen gefunden, die handkoloriert sind“, lässt er uns wissen. Sorgfältig gereinigt und gebügelt werden sollen diese – dann sieht man weiter.

Weitere geschichtliche Dokumente aufzuspüren, das erhofft sich Hochreither außerdem. „Ich habe das Gefühl, dass Unterlagen auch entsorgt worden sind“, sagt er. Immer wieder gebe es Lücken, auch in der Geschichte des Verkehrsvereins. Sein Aufruf deshalb: „Wer noch was hat, soll es zeigen. Wir sichten und geben Persönliches natürlich wieder zurück.“