Gasumlage erhöht Preis

Speyer. Wenn die Bundesregierung am 1. Oktober zwei neue Erdgas-Umlagen (Beschaffungs- und Speicherumlage) eingeführt, dann erhöht das die Erdgaspreise für Kunden der Stadtwerke Speyer (SWS). Zudem steigt eine dritte Erdgas-Umlage, die Bilanzierungsumlage. Auf einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18 000 Kilowattstunden kommen dadurch Mehrkosten in Höhe von 45,72 Euro (netto) pro Monat zu. Darauf fällt voraussichtlich Mehrwertsteuer an. Die Bundesregierung prüft derzeit eine Reduzierung von 19 auf 7 Prozent. Insgesamt erhöhen sich die Arbeitspreise bei den verschiedenen Vertragsvarianten um 3,05 Cent je Kilowattstunde (netto). Die Grundpreise bleiben konstant.

Hintergrund für die neuen Umlagen ist der Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Die SWS haben darauf keinen Einfluss und schreiben jetzt alle Kunden an und informieren ausführlich über Preise und Hintergründe. In einem separaten Brief wird die Erhöhung der monatlichen Abschlagsbeträge angekündigt. Die SWS empfehlen, zusätzlich finanzielle Rücklagen zu bilden. Zählerstände müssen nicht mitgeteilt werden, sondern werden zeitanteilig gewichtet.

SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring sagt: „Aufgrund der Engpässe von russischem Gas appellieren wir, überall Energie einzusparen, wo es möglich ist: Jede Kilowattstunde bei Strom und Erdgas, die wir weniger verbrauchen, hilft, unsere Ausgangslage zu verbessern.“ zg