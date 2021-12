Gedenken an Edith Stein

Speyer. Der 100. Tauftag der heiligen Edith Stein wird am Sonntag, 2. Januar, im Kloster St. Magdalena in Speyer feierlich begangen: Um 16 Uhr gibt es eine Vesper in der Klosterkirche mit Weihbischof Otto Georgens, anschließend um 17 Uhr dann eine Gedenkfeier (wegen der Corona-Vorschriften voraussichtlich ebenfalls in der Klosterkirche). Bei der Gedenkfeier spricht Diplom-Theologe Klaus Haarlammert (Speyer) zum Thema „Von der Gottesferne zur Gottesnähe“ über den Weg von Edith Stein zu ihrer Taufe. Musikalisch gestaltet wird die Gedenkfeier von der Speyerer Dommusik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Edith Stein (1891 bis 1942) wurde bekanntlich als Jüdin in Breslau geboren und war eine der bedeutendsten Philosophinnen ihrer Zeit. Am 1. Januar 1922 empfing sie in Bergzabern dann das Sakrament der christlichen Taufe und wurde am 2. Februar desselben Jahres in Speyer gefirmt. Von 1923 bis 1931 wirkte sie als Lehrerin bei den Dominikanerinnen von St. Magdalena in der Speyerer Altstadt.

1942 im KZ ermordet

Dies war auch die Zeit, in der sie sich in ihrem Glauben einlebte und festigte. 1933 trat sie als Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz in der Orden der Karmelitinnen ein. Im August 1942 wurde sie ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und dort am 9. August 1942 ermordet. 1987 erfolgte ihre Seligsprechung, 1998 ihre Heiligsprechung, 1999 wurde sie zur Patronin Europas ernannt.

Bei der Vesper und der Gedenkfeier gelten die dann aktuellen Corona-Vorschriften. Erforderlich ist eine Anmeldung zur Kontakterfassung unter Telefon 06323/2 50 81. is

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2