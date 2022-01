Gefahr der Wiederholung immer entgegenwirken

Speyer. Die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der evangelischen Kirche der Pfalz, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die Katholische Erwachsenenbildung der Diözese Speyer und die Stadt Speyer laden zur öffentlichen Online-Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. Januar, um 18 Uhr pandemiebedingt erneut digital statt. Am 22. Juni 2021 jährte sich der Überfall Nazideutschlands auf die Sowjetunion zum 80. Mal. Anlässlich dieses Jahrestages steht der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion thematisch im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Als Bundespräsident Roman Herzog im Jahr 1996 den 27. Januar zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärte, betonte er: „Die Erinnerung darf nicht enden; Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist wichtig, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

Auf dieser Basis gestalten Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule, des Edith-Stein-Gymnasiums und des Hans-Purrmann-Gymnasiums mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, Stefanie Seiler, die Gedenkfeier. Die musikalische Gestaltung übernehmen Musiker des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums.

„Auch, wenn wir uns leider bereits zum zweiten Mal in Folge nicht persönlich zur Gedenkfeier treffen können, ist es wichtig, beim Blick in unsere Gegenwart und Zukunft die Vergangenheit nicht aus den Augen zu verlieren und diese Veranstaltung trotz der Widrigkeiten der globalen Pandemie durchzuführen“, so Seiler. „Den Opfern des Nationalsozialismus wurde unvorstellbares Leid zugefügt – fernab jeglicher Menschlichkeit. Der 27. Januar ist eine wichtige Gelegenheit, um an die Gräueltaten des Dritten Reichs zu erinnern und der Opfer zu gedenken. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Menschen nie wieder auf Merkmale wie Religion, Herkunft oder Hautfarbe reduziert werden.“

Begleitend werden zwei Online-Vorträge angeboten. Am Mittwoch, 9. Februar, 19.30 Uhr, referiert Professorin Tanja Penter aus Heidelberg zum Thema „Vergessene Opfer des deutschen Vernichtungskriegs in der Sowjetunion“ und am Mittwoch, 16. Februar, 19.30 Uhr, folgt ein Vortrag von Andreas Zumach aus Berlin unter dem Titel „Russland und der Westen – mögliche Auswege aus der Konfrontation“.

Der Zugang zu allen Veranstaltungen erfolgt über einen Link, der auf den Homepages der katholischen Erwachsenenbildung Diözese Speyer unter www.keb-speyer.de sowie der Stadt Speyer unter www.speyer.de abrufbar ist. zg

Info: Weitere Infos gibt es bei der katholischen Erwachsenenbildung Diözese Speyer unter Telefon 06232/10 21 80 oder per E-Mail an keb@bistum-speyer.de.