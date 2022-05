Gefahrenabwehr als Ziel

Speyer. Das Bestmögliche für die Sicherheit der Bürger herausholen will die Stadt Speyer mit Hilfe des neuen Paragrafen 26 im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG). Der ist seit 6. April 2021 in Kraft und wird zusehends mit konkretem Inhalt gefüllt. Ein Leitfaden soll Veranstaltern künftig bei der Vorbereitung als Hilfestellung dienen.

In der vergangenen Woche erst war die Beschaffung von Pollern zur Terrorabwehr bei Großveranstaltungen in der Stadt beschlossen worden. „Das ist nur ein Baustein für mehr Sicherheit“, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gestern bei der Vorstellung des POG.

Sicherheitskoordinator Christian Kölsch nannte einige Details, nicht ohne vorauszuschicken: „Es kommen viele Klagen über den Paragrafen 26.“ Viele Veranstalter sähen in diesem eine Gefahr für die Fortführung bewährter Aktivitäten. Kölsch dagegen stellte heraus: „Die Verantwortlichen werden in die Planung der Gefahrenabwehr immer mit einbezogen und bekommen nicht einfach etwas vorgelegt.“

Noch fehlt die Erfahrung

Erfahrungswerte konnten noch nicht allzu viele gesammelt werden. Grund dafür ist die Pandemie, die die meisten Aktionen bislang verhinderte. Das Konzept definiert laut Kölsch jedenfalls konkret, ab wann von einer Großveranstaltung gesprochen wird und welche Sicherheitskonzepte dann greifen müssen. Klar ist, dass das Brezelfest, das ja dieses Jahr wieder stattfinden wird, eine solche Großveranstaltung ist. Die Organisatoren sind bereits mit der Erstellung des Konzepts befasst und auf einem guten Weg.

„Werden mehr als 5000 Besucher erwartet, muss die Veranstaltung drei Monate vor Beginn angezeigt werden. Ist mit 15 000 Besuchern zeitgleich beziehungsweise 30 000 täglich zu rechnen, beträgt der Vorlauf sechs Monate“, zeigte er auf. Lediglich Ereignisse, bei denen weniger als 5000 Besucher erwartet werden, müssen durch die Ordnungsbehörde geprüft werden.

Gremium zur Koordinierung.

Ein Koordinierungsgremium mit Vertretern aller betroffenen Behörden und Fachstellen werde vor jeder Großveranstaltung gebildet. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörde sowie bei Bedarf Umwelt-, Straßenverkehrsbehörde und Bauaufsicht zählen dazu. Als zentrale Ansprechpartner für die Veranstalter ist in Speyer neben Kölsch die Marktmeisterin Heidi Jester benannt. „Sie steht für Fragen bereit und gibt Informationen und Forderungen weiter“, erklärte Kölsch.

Untersagt werden können Veranstaltungen seiner Aussage nach, wenn die Anmeldung nicht rechtzeitig erfolgt oder wenn das Sicherheitskonzept nicht stimmt. Wichtig ist dabei laut Kölsch: „Ein Widerspruch oder eine Klage gegen die Entscheidung haben nie eine aufschiebende Wirkung, sodass Veranstaltungen definitiv nicht laufen können, wenn die Genehmigung nicht erteilt wurde.“

Für den Fachmann ist der Paragraf 26 eine gute Sache. Vor allem hebt er hervor: „Er gibt den Kommunen Rechtssicherheit.“ Natürlich sei der Stadt daran gelegen, gemeinsam mit den Veranstaltern zu arbeiten. „Wir haben einen Ermessensspielraum, um Veranstaltungen durchführen zu können und diesen nutzen wir auch aus“, so Kölsch. Seit Januar sei die Veranstaltungskonzeption in Speyer eingeführt. Gerade sei man dabei, Vorlagen zu erarbeiten, in denen die Ausrichter Angaben zu den wichtigsten Teilbereichen der Veranstaltungen machen müssen.

Als positives Beispiel, wie Hand in Hand gearbeitet werden kann, nannte Kölsch den in diesem Jahr wieder bevorstehende Brezelfestumzug, bei dem – laut Kölsch – jährlich mehr als 15 000 Menschen an der Strecke stehen. „Der Verkehrsverein hat das Sicherheitskonzept schon immer sehr gut gelöst, indem beispielsweise für große Fahrzeuge Begleitpersonal gestellt wurde“, sagte der Koordinator.

Seiler nannte überdies das bereits im Vorfeld des eingeführten Paragrafen in Speyer erarbeitete Entfluchtungskonzept für das Altstadtfest. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) verwies auf das jüngste Beispiel, den Kunsthandwerker- und Töpfermarkt am zurückliegenden Wochenende, der auch schon mit dem Sicherheitskonzept organisiert wurde.

Stadt will gutes Beispiel geben

Schritt für Schritt soll nun für noch mehr Sicherheit gearbeitet werden. „Es ist wichtig, dass wir als Stadt mit gutem Beispiel vorangehen, denn sonst können wir das von Externen nicht verlangen“, machte Seiler deutlich, nicht ohne anzumerken, dass die Umsetzung des POG ein Kraftakt ist. In zwei bis drei Jahren soll die über die Bühne sein. mus