Gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen

Speyer. „One Billion Rising“ heißt eine Aktion, die an diesem Montag, 14. Februar, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen soll. Aufgrund der Pandemie wird es jedoch erneut eine eher „stillere“ Aktion.

Diese weltweite Kampagne findet jedes Jahr am Valentinstag statt und das nicht nur global, sondern auch lokal. Dabei wird getanzt und zwar voller Frauenpower! Die Teilnehmer dieses Tanzes – egal welchen Geschlechts und Alters – setzen sich dabei für ein Ende der Gewalt, für gegenseitigen Respekt und für ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit und Sicherheit für Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hier finden Betroffene Hilfe

Aufgrund der Pandemie wird in diesem Jahr keine öffentliche Tanzaktion zum Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf dem Geschirrplätzl in Speyer stattfinden. Dennoch nimmt die Frauen-Initiativgruppe mit Cordula Wresch, Ute Brommer und Irmgard Münch-Weinmann in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Speyer, Lena Dunio-Özkan, diesen Tag zum Anlass, ein klares Signal gegen Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen zu setzen und dabei auf die Beratungsangebote in Speyer hinzuweisen. Und diese gibt es in der Domstadt:

Frauenhaus Speyer mit Fachberatungs- und Interventionsstelle.

Frauen- und Mädchen-Notruf Speyer, Fachstelle bei Sexualisierter Gewalt