Speyer. Ab Montag, 5. April, bis voraussichtlich Freitag, 9. April, wird es zu Teilsperrungen des Geh- und Radwegs zwischen „Am Germansberg“ und „Im Palmer“ in Speyer kommen. Grund hierfür sind Vorbereitungsarbeiten zum Asphalteinbau der Deckschicht und Treppenbauarbeiten an der Böschung zur Unterführung der B 39. Ab dem 12. April bis voraussichtlich 16. April wird schließlich eine Vollsperrung des Geh- und Radwegs zwischen „Am Germansberg“ und „Im Palmer“ aufgrund des Asphalteinbaus der Deckschicht vorgenommen. Die Sperrung des Weges ist erforderlich, da in dem angegebenen Abschnitt Großgeräte wie Asphaltfertiger und LKW zum Einsatz kommen, teilt die Stadt Speyer mit. Eine Umleitung wird nicht ausgewiesen. Es ist das örtliche Straßennetz parallel des Weges zu nutzen. Das Wohngebiet Im Palmer ist über den Straßenzug Am Germansberg – Kardinal-Wendel-Straße – Remlingstraße zu erreichen.

