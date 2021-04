Geimpfte ohne Test ins Pflegeheim

Speyer. Da die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Speyer weiterhin deutlich über 100 liegt, wird die Allgemeinverfügung mit Wirkung vom 17. April bis einschließlich 25. April verlängert.

„Leider haben wir weiter eine tendenziell steigende Inzidenz, was sicherlich auch an den Nachwirkungen der Osterfeiertage liegt. Wir müssen an der Ausgangssperre festhalten. Parallel müssen wir auf eine ausgereifte Teststrategie, eine stringente Kontaktnachverfolgung und auf die Impfkampagne setzen, die Fahrt aufnehmen muss“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Die bisher geltenden Regelungen bleiben bestehen. Ergänzt wurde, dass vollständig geimpfte Personen, die keine Symptome einer Infektion zeigen, von der Testpflicht bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe entbindet. zg