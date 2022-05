Geistesverwandtschaft mit Charles Darwin

Speyer. Für den kulturellen Höhepunkt im Speyerer Veranstaltungskalender – am Freitag, 10. Juni, findet von 19 bis 1 Uhr wieder eine Kult(o)urnacht statt – bringt sich der Kunstverein mit einer neuen Ausstellung rechtzeitig in Position. Eröffnung ist am Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr im Kulturhof Flachsgasse. Unter dem Titel „eintauchen in farbe und struktur“ werden Arbeiten von Franz Stanislaus Mrkvicka aus dem niederbayerischen Passau gezeigt. Nach Begrüßung der Vernissagebesucher durch Vorstandsmitglied Gabriele Fischer führt Kunsthistorikerin Maria Leitmeyer in Anwesenheit des Künstlers in die Werkschau ein. Die Kuratorin des Purrmann-Hauses gilt als Expertin für fundierte und kurzweilige Kunstbesprechungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1950 in Wien geboren, hat sich Franz Stanislaus Mrkvicka nach eigener Aussage beim Pressegespräch bereits als Kind mit Kunst beschäftigt und sie zieht sich wie ein roter Faden durch sein bisheriges Leben. Neben dem Standort Passau unterhält er in Zöbing am Kamp (Niederösterreich) mit seiner Ehefrau Eva eine nicht kommerzielle Galerie. Zu den herausragenden Ereignissen der künstlerischen Laufbahn gehören sicherlich Beteiligungen an der Kunstmesse in Frankfurt am Main sowie an einer Sonderausstellung zeitgenössischer Künstler im Museum Carré d’Art in der südfranzösischen Stadt Nimes. Besonders erwähnenswert ist ferner die Beteiligung an einer Kunstschau im kanadischen Winnipeg, die dem Naturforscher Charles Darwin anlässlich seines 200. Geburtstages 2009 gewidmet war. Ob Darwin die Malerei von Mrkvicka vertiefend beeinflusste ist Spekulation. Aber eine Geistesverwandtschaft kann bei der konsequenten Hinwendung des Künstlers zur Natur als Handlungsraum durchaus unterstellt werden, denn Grundlage des malerischen Ansatzes bei der Herstellung seiner Bilder ist stets die Natur in all ihrer Vielfalt. Eine weitere Leidenschaft von Mrkvicka ist Kontinuität, der er stilistisch seit der ersten Ausstellung 1969 treu geblieben ist.

In Mischtechnik gemalt

Der Kunstverein zeigt im Kulturhof Flachsgasse vom 22. Mai bis 17. Juli „eintauchen in farbe und struktur – spaziergang mit der brille des herrn m.“ des Künstlers Franz Stanislaus Mrkvicka, der mit Gattin Eva Maria das Bild „ink still wet“ aufhängt. © Venus

In Speyer sind im Zuge einer Retrospektive Bilder unterschiedlicher Formate zu sehen, die in einer persönlichen Bildsprache etwa ab 1987 entstanden sind. Den größten Werkblock bilden großformatige Arbeiten, gemalt in Mischtechnik aus selbst hergestellten Acrylfarben und Wachsseife auf Papier. Dabei handelt es sich um gegenstandslose Werke, die einladen, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Und zu entdecken gibt es auf den bis zu 1,50 mal 2,55 Meter großen Bildern eine ganze Menge. Das vielfarbige Spektrum der Wahrnehmung umfasst von einer monochrom erscheinenden Arbeit in kräftigem Rot über verlaufende Farbflächen, grafisch klar strukturierte Kompositionen sowie Streifenbilder bis zu verborgenen Botschaften eine interessante Bandbreite.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Inspiriert durch Literatur oder klassische zeitgenössische Musik fließen zudem immer wieder Texte, Begriffe, Zahlen oder Notenschlüssel ein. Tiefe wird durch verschiedene Schichtungen von Farbe erzielt, womit der Künstler auch Ferne und Nähe zum Ausdruck bringt. Komplexe Bildräume spiegeln sich ferner in einer zweiten Serie mit den Formaten 54 mal 81 Zentimeter wieder.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. Er ist für 5 Euro im Foyer erhältlich. Im Obergeschoss sind einige Arbeiten von Sophie Spinnler Teles zu sehen. Über die 2022 entstandenen Werke der Abi-Preisträgerin 2021 berichten wir in Kürze.