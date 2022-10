Geld für die Beratung

Speyer. Institutionelle Schuldnerberatung ist heute ein fester und wichtiger Bestandteil des Verbraucherschutzes. Menschen in finanzieller Notlage erhalten dort kompetente Beratung und Lebenshilfe. Mit einer Spende von insgesamt 66 105 Euro unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz die Schuldnerberatungsstellen in ihrem Geschäftsgebiet. Wie in den Vorjahren wird damit die Arbeit der Schuldnerberater in Ludwigshafen (43 830), Speyer (6075) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (16 200) gefördert. Die Sparkassen leisten als einzige Bankengruppe einen Beitrag zur Finanzierung der Schuldnerberatung, heißt es in der Mitteilung der Bank. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1