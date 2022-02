Geld übrig – für die Rente

Speyer. Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für 2021 können noch bis zum 31. März eingezahlt werden. Die Höhe des freiwilligen Beitrags kann jeder selbst wählen zwischen dem Mindestbeitrag von monatlich 83,70 Euro und dem Höchstbeitrag von monatlich 1320,60 Euro. Auf der Überweisung sind die Versicherungsnummer, der Vor- und Zuname sowie der Zeitraum, für den die Beiträge bestimmt sind, anzugeben.

Wegen des günstigen Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung kann es für Selbstständige, Hausfrauen und Personen, die nicht rentenversicherungspflichtig sind, interessant sein, freiwillige Beiträge zu zahlen. Das zeigt ein Beispiel: Für ein Jahr freiwillige Beiträge in Höhe von 100 Euro im Monat gibt es am Ende Stand heute jeden Monat 5,67 Euro mehr Rente.

Für die Zukunft vorsorgen

Über die Rentenanpassungen kann sich dieser Betrag in der Zukunft sogar noch weiter erhöhen. Die freiwilligen Beiträge zählen also nicht nur für Mindestversicherungszeiten, sondern können auch bei ganz normalen Arbeitnehmern die spätere Rente erhöhen.

Außerdem kann es auch steuerlich interessant sein, in die gesetzliche Rentenversicherung Zusatzbeiträge einzubezahlen. Auskünfte dazu geben übrigens auch die Finanzämter, die jeweiligen Steuerberater oder die Lohnsteuerhilfevereine. zg