Gemeinsam die Flussufer säubern

Speyer. Zahlreiche Ehrenamtliche reinigen die Rheinufer: Am Samstag, 10. September, findet wieder die Aktion RhineCleanUp statt. Dabei handelt es sich um die größte Müllsammelaktion in Mitteleuropa, bei der der Rhein von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit wird. Auch einige Nebenflüsse werden gesäubert, so etwa beim RuhrCleanUp und beim MoselCleanUp. Auch in Speyer sind Jung und Alt aufgerufen, sich zu beteiligen.

Initiator der Speyerer Sammelaktion ist das Umweltamt der Stadt. Treffpunkt ist an der Rheinhäuser Fähre um 10 Uhr. Vor Ort werden Müllsäcke ausgegeben.

„Resonanz ist riesig“

Sylvia Koch sammelt beim RhineCleanUp 2020 am Speyerer Ufer Müll. © Venus

Sowohl für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler als auch für Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann ist die Beteiligung der Stadt Speyer an der Aktion selbstverständlich: „Es gibt leider immer noch zu viele, die ihren Müll achtlos im öffentlichen Raum entsorgen. Am Rheinufer, für viele Speyerer ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür, ist das besonders störend. Es freut uns daher sehr, dass die Düsseldorfer Initiative inzwischen europaweit unterstützt wird.“

Daran, dass sich in Speyer viele Helferinnen und Helfer finden werden, bestehen keine Zweifel: „Die Resonanz auf unseren Dreck-weg-Tag ist riesig, die Bürgerschaft sehr engagiert“, betont Oberbürgermeisterin Seiler. Umweltdezernentin Münch-Weinmann gibt das langfristige Ziel vor: „Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Mein Ziel ist es daher, weg von Einweg- und hin zu Mehrwegverpackungen zu kommen“.

Koordiniert wird die Gesamtaktion von der Initiative RhineCleanUp, einer gemeinnützigen GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die sich für die Förderung des Umweltschutzes und des Umweltbewusstseins sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege entlang des Rheins, seiner Nebenflüsse und in den angrenzenden Städten einsetzt.

Info: Alle Infos zum Mitmachen unter www.rhinecleanup.org