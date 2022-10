Speyer. Das ökumenische Projekt „United Praise“ lädt am Montag, 31. Oktober (Reformationstag), zu einem Abend mit Lobpreis-Musik in die protestantische Gedächtniskirche in Speyer ein. Unter dem Motto „Gemeinsam Gott loben“ gibt es von 19 bis 22 Uhr neben Musik auch Gebete und geistliche Impulse, teilte Domkapitular Franz Vogelgesang vom Bistum Speyer mit.

Veranstalter sind die pfälzische Landeskirche, das Bistum Speyer, die Speyerer freikirchliche Vineyard-Gemeinde, sowie der Speyerer Verein Gemeinde Wort des Glaubens.

Das Programm des Lobpreis-Abends gestalten die Bands „Chara Worship“ sowie „Maxx Praise“ aus Maxdorf. Geistliche Impulse setzen Hannah Bohnert von „Vineyard Speyer“ und John Erfurt von der Freien Christlichen Gemeinde Suhl. Auf den Emporen und im Kirchenschiff der Gedächtniskirche sowie vor der Kirche stehen Haupt- und Ehrenamtliche für persönliche Gespräche und Seelsorge bereit, auch die Beichte kann abgelegt werden.

An wechselnden Orten feiern

Den Anstoß für das Ökumeneprojekt an wechselnden Orten gaben im Jahr 2017 Domkapitular Vogelgesang und Pfarrer Udo Müller von der Speyerer protestantischen Johanneskirche. Zum Start im Dom kamen damals rund 4500 Menschen. epd