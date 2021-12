Gemeinsame Botschaft

Speyer. Mit einer ökumenischen Video-Botschaft laden Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der Advents- und Weihnachtszeit zum Gebet ein. Zudem werden in den kommenden Wochen jeden Mittwochabend in der Pfalz und im Saarpfalzkreis alle Kirchenglocken läuten. Die Geistlichen setzen damit ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit in herausfordernden Zeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Fürbittgebets stehen Menschen in schwierigen Situationen: Kranke und Pflegende, Menschen, die um ihre Existenz bangen, Jugendliche, deren Alltag aus den Fugen geraten ist. Die Sorge um die Spaltung der Gesellschaft, die Situation von Menschen auf der Flucht an der Grenze zwischen Polen und Belarus sind genauso Thema wie die zögerlichen Antworten auf den Klimawandel.

Fürbitten zu Hause nutzen

Die Einladung zum ökumenischen Gebet richtet sich an alle Christinnen und Christen im Bistum Speyer und in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) sowie in den Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region Südwest. Bischof Wiesemann und Kirchenpräsidentin Wüst regen an, das Fürbittgebet auch als Vorlage zu sehen. Es könne sowohl für das persönliche und gemeinsame Gebet zu Hause, als Fürbitte in Gottesdiensten, aber auch bei Sitzungen und Begegnungen in den Gemeinden gesprochen werden. Dafür stehe das Gebet als Download zur Verfügung.

Alle Gemeinden in der Pfalz und der Saarpfalz sind außerdem eingeladen, gemeinsam die Kirchenglocken zu läuten. Bis zum 2. Februar wird ab sofort jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr das Geläut erklingen. Damit soll in jedem Ort ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit zu Advent und Weihnachten und darüber hinaus hörbar werden. is/lk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Link unter https://www.youtube.com/watch?v=q4AGFInkgdU