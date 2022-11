Genieporträt in Texten, Versen und Bildern

Speyer. Mit einer Publikation über den genialen Bildhauer, großartigen Maler und außergewöhnlichen Baumeister Michelangelo Buonarroti (1475-1564) schließt der Speyerer Autor und Journalist Nikolaus Meyer (Bild) an die im November 2021 begonnene Reihe über herausragende Persönlichkeiten der Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt auf die italienische Renaissance an. Nach dem Vorgängerwerk über den Bußprediger Girolamo Savonarola berichtet der Autor nun in gestraffter Form über das Leben und Wirken eines Mannes, der als Gigant der Kunst in die Geschichte einging und der Nachwelt ein einzigartiges Lebenswerk hinterließ.

Ein Buch über Michelangelo zu schreiben, stellte nach Meyers Einschätzung eine große schriftstellerische Herausforderung dar. Galt es doch, ein Werk zu verfassen, das sich von dem abhebt, was im Laufe von Jahrzehnten in bemerkenswerter Vielfalt und Qualität über den genialen Künstler und großartigen Baumeister publiziert wurde und dem TV-Anstalten wie der deutsch-französische Fernsehsender Arte und das Zweite Deutsche Fernsehen filmische Denkmale setzten.

Nikolaus Nik Meyer aus Speyer ist freier Journalist und Autor und feiert nun seinen 80. Geburtstag

Der Spagat ist Meyer hervorragend gelungen, denn das vorliegende Werk ist erneut ein Beweis für die Begabung des Autors, geschichtliche Ereignisse in Prosa und Lyrik zu vermitteln.

Konzentration auf Wesentliches

Seinen besonderen Reiz bezieht das reich bebilderte Buch demnach aus der Kombination von anschaulich formulierten Texten und kurzweiligen Gedichten. Ziel des Autors war es, dem Leser mit der Konzentration auf wesentliche Lebensabschnitte und herausragende Kunstwerke die Scheu vor einer unglaublichen Fülle an Daten und Fakten zu nehmen. Somit waren bildhauerische, malerische und architektonische Meisterleistungen wie die Erschaffung des David, die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle und die als architektonisches Wunderwerk geltende Petersdom-Kuppel als Wiedererkennungsmerkmale unverzichtbar. Wobei Meyer der gebotenen Sorgfalt stets essenzielle Bedeutung beigemessen hat.

Auf 132 Seiten spannt Meyer den Bogen auszugsweise von der Geburt des Genies im toskanischen Caprese bis zum Ableben in Rom und der Beisetzung in Florenz. Dabei wird schnell klar, dass Michelangelos Karriere von dramatischen weltlichen und kirchlichen Umbrüchen und Skandalen begleitet wurde. Beispielhaft wird auf die Ermordung von Giuliano de’ Medici im Dom von Florenz (26. April 1478) eingegangen – damals eine fatale Folge von Machtansprüchen und Intrigen.

Hommage an Florenz

Solche Vorkommnisse erwiesen sich zeitweise auch für Michelangelo als schwierige Wegbegleiter, konnten jedoch bahnbrechende Erfolg wie die Schaffung der römischen Pietà nicht verhindern. Weltruhm erlangte er mit der Herstellung des David, der unter großen körperlichen Qualen erfolgten Ausmalung des Deckengewölbes in der Sixtinischen Kapelle und dem Riesenfresko „Das Jüngste Gericht“ am selben Ort.

Unvergessen ist sein Einfluss als Maßstäbe setzender Baumeister des Petersdoms. Zum gigantischen Lebenswerk gehört außerdem das unvollendet gebliebene Grabmal Papst Julius II. in Rom. Als Hommage an den langjährigen Lebensmittelpunkt Michelangelos unterstreicht der Autor im Anhang mit Bildern von Kunstwerken anderer Künstler und Gedichten zur Stadt und der Brücke Ponte Vecchio die Besonderheit von Florenz. / mey