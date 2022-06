Geplante Sperrung auf der B 39 in Speyer am Freitag

Speyer. Am kommenden Freitag, 10. Juni, wird die B 39 bei Speyer von 8 bis 16 Uhr halbseitig gesperrt sein. Das teilt die Stadt am Dienstagnachmittag mit. Umbauarbeiten an der Verkehrssicherung zur im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar erfordern die Maßnahme.

Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 wird an der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle Speyer-Süd wieder zurück auf die B 39 geleitet. In der Paul-Egell-Straße wird es entlang der Umleitungsstrecke ein Haltverbot geben. In Fahrtrichtung Salierbrücke besteht keine Sperrung. Auf der B 39 vor der Ausleitung Speyer-Vogelgesang und auf der Umleitungsstrecke ist mit Stau zu rechnen.

Weitere Informationen und Updates zum Neubau der Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B39 beim Priesterseminar sind auf der Webseite der Stadt abrufbar. Zudem erfolgen wöchentlich aktualisierte Informationen zu den Baustellen in und um Speyer im News-Ticker der Stadt.

