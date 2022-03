Speyer. Die für Donnerstag, 31. März, geplante Vorstellung des Speyerer Zimmertheaters muss ausfallen, wie schon einige Auftritte zuvor. Das teilte das Theater am Montag mit. Eigentlich wäre die Eigenproduktion "Happy" aufgeführt worden. Wer ein Ticket hat, kann dieses im "Speirer Buchladen" in der Korngasse 17 in Speyer zurückgeben.

