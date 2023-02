Gerüsttreppenturm sichert zweiten Rettungsweg beim Haus der Vereine in Speyer

Speyer. Jetzt wurde am Haus der Vereine ein Gerüsttreppenturm fertiggestellt, der den aus Brandschutzgründen rechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg sichert. Dieser ist nutzbar für das erste und zweite Obergeschoss – im Erdgeschoss sind zwei Ausgänge vorhanden.

Ans Haus der Vereine im Quartier Normand wurde jetzt ein Gerüsttreppenturm als zweiter Fluchtweg gebaut. So kann endlich wieder der Salle d’Honneur, der Versamm-lungsraum im zweiten Geschoss für Veranstaltungen genutzt werden. © Venus

„Somit ist es nun endlich wieder möglich, den Salle d’Honneur im zweiten Obergeschoss als Veranstaltungsraum zu nutzen, was mich für die im Haus beheimateten Vereine freut. Mein großer Dank gilt meinen Mitarbeitern des städtischen Gebäudemanagements, die unter den schwierigen Voraussetzungen großartige Arbeit leisten, um die Vielzahl an Projekten zu jonglieren und zum Abschluss zu bringen“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und nimmt sie so offensichtlich gegen öffentliche Kritik aus den letzten Wochen in Schutz.

Der zweite Rettungsweg wurde bereits mit den Vorschriften der Landesbauordnung aus dem Jahr 1998 verpflichtend. Warum er nicht schon bei der Sanierung im Jahr 2010 umgesetzt wurde, obwohl seinerzeit bekannt war, dass der Salle d‘Honneur hauptsächlich den Initiativen und Vereinen der Stadt als Veranstaltungsstätte zur Verfügung gestellt werden sollte, lasse sich kaum mehr nachvollziehen, heißt es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle.

„Dies zeigt allerdings an einem konkreten Beispiel, dass sich die Abteilung Gebäudemanagement auch im Jahr 2023 noch mit Versäumnissen der Vergangenheit – allen voran beim Thema Brandschutz – beschäftigen muss und sich eben nicht auf die zahlreichen neuen Themen und Projekte konzentrieren kann“, so die Oberbürgermeisterin weiter.

Ein Außenaufzug soll folgen

Das Gerüst stelle eine Interimslösung dar, die zeitnah durch eine dauerhafte Implementierung eines zweiten Rettungswegs mittels eines Außenaufzugs und einer zugehörigen Treppe abgelöst werden solle. Die Kosten für ein Jahr Standzeit des Gerüsts beliefen sich auf rund 26 000 Euro. Hinzu kämen weitere 40 000 Euro für sicherheitstechnische Einrichtungen – diese seien jedoch nicht provisorisch und würden auch für die dauerhafte Lösung benötigt.

Im nächsten Schritt soll der neue Außenaufzug mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. Nach der Genehmigung des Bauantrags folge die Ausschreibung und anschließend die Umsetzungsphase, die etwa neun Monate in Anspruch nehmen wird, so die Stadt.

Aus statischen Gründen dürfe der Salle d’Honneur auch weiterhin nur mit maximal 150 Personen genutzt werden.