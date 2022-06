Geschlechtlichdie Vielfalt begreifen

Speyer. Jede Region hat ihre eigene, bisher kaum erforschte Geschichte zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die Wanderausstellung „Nanu?*“ geht den Spuren in der Pfalz nach. Noch bis Sonntag, 26. Juni, ist sie in der Speyerer Gedächtniskirche zu sehen (wir berichteten).

Auf 20 Aufstellern erzählt die Ausstellung, wie Menschen ihre Geschlechtlichkeit und Sexualität leben – von der Antike bis in die heutige Zeit. Verschiedene Veranstaltungen begleiten die Ausstellung in der Gedächtniskirche. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst diskutierte jetzt auch mit einer lesbischen Frau und einem homosexuellen Mann, wie offen die Evangelische Kirche der Pfalz für Menschen diverser sexueller Prägung bereits ist – und welche Veränderungen noch nötig sind.

Unter dem Titel „Und siehe, es wird sehr gut“ gestaltet am Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr, Pfarrerin Mechthild Werner mit der Gleichstellungsbeauftragten Annette Heinemeyer einen Gottesdienst zur Geschlechtervielfalt. Betroffene berichten über ihre negativen Erfahrungen, aber auch über positive Entwicklungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob allein Beziehungen zwischen Mann und Frau gottgewollt sind. Im Vorbereitungsteam wirkt unter anderem Dominic Blauth mit, der sich an der Universität Trier mit Queerer Theologie beschäftigt.

Menschen in ihrer Identität

Die Kuratoren – Historiker Dr. Christian Könne und Kulturwissenschaftler Wolfgang Knapp – führen am Dienstag, 14. Juni, 17 Uhr, durch die Ausstellung. Zudem berichten beide über ihre Recherchen und erläutern die Besonderheiten von „Queer Studies“ als Forschungsrichtung.

Laut Kirchenpräsidentin Wüst ist es wichtig „Menschen in ihrer Identität zu begreifen – mit allem, was zu ihrer Persönlichkeit gehört“. Wüst verweist darauf, dass in der Evangelischen Kirche der Pfalz seit 2002 homosexuelle Paare im Gottesdienst begleitet werden können. Seit 2019 gebe es bei Trauungen keinen Unterschied mehr. lk