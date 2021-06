Speyer. In der Vortragsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“ findet ausnahmsweise an einem Dienstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr ein Online-Vortrag in Kooperation der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und dem Künstlerhaus Edenkoben der Stiftung Rheinland-Pfalz Kultur mit dem Kulturellen Erbe – Stadtarchiv Speyer statt.

Dr. Ludwig Unger aus München referiert zum Thema „Die bayerische Zeit in Griechenland – Warum König Otto als König von Griechenland scheiterte“. Der Vortrag mit anschließender Diskussionsmöglichkeit soll Ideen und Wirklichkeit dieser spannenden Persönlichkeit in einer Phase des europäischen Umbruchs herausarbeiten.

In dem Vortrag von Dr. Ludwig Unger wird aber das Leben des bayerischen Prinzen, der 1832 griechischer König und dessen Wirken von dem Schriftsteller Heinrich Heine heftig kritisiert wurde, thematisiert: als glühender Verfechter der hellenistischen Sprache und Kultur bis zu seinem Lebensende und unglücklicher Herrscher in einem jungen Staat der Wittelsbacher. König Otto von Griechenland ist eine schillernde und zugleich faszinierende Gestalt voller Gegensätze. Im Umfeld eines Aufstandes ging Otto 1862 ins Exil im Königreich seines Bruders – nach Bamberg, wo er 1867 starb. Dennoch hinterließ seine Politik, auch sein Handeln im Rechtswesen und Kulturpolitik, Spuren.

Auch pfälzische Soldaten waren als Teil des königlich-bayerischen Regiments in Griechenland im Einsatz. Auf ihrem Rückmarsch machten sie am 26. April 1834 in Speyer Halt, wo sie herzlich empfangen wurden. Der Kommandeur bedankte sich später für die große Gastfreundschaft der Speyerer. zg

Info: Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 8. Juni, spätestens 14 Uhr per E-Mail an stadtarchiv@stadt-speyer.de möglich.