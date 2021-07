Gesungenes Gebet im Speyerer Dom hören

Speyer. Zur musikalischen Andacht im Speyerer Dom lädt am Samstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr Komponist Helge Burggrabe gemeinsam mit einem Vokalensemble der Dommusik unter Leitung von Markus Melchior ein: Gesungen werden Teile des „Hagios“-Liederzyklus, mit dem Burggrabe die alte Gesangstradition der Klöster in neuer Weise fortführt – lebendig und kraftvoll oder in die Meditation und Stille führend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist ein Abend des „gesungenen Gebetes“ mit ermutigenden Impulsen in diesen Zeiten, ein Abend, der dem Heiligen (altgriechisch: Hagios) Raum eröffnet. Der Eintritt zum Konzert im Dom am Samstagabend ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Eine Voranmeldung ist aber notwendig über die Seite www.dommusik-speyer.de/konzerte. Zudem wird diese musikalische Andacht auch per Livestream auf den Youtube- und Facebook-Kanälen der Dommusik und des Musikers Helge Burggrabe übertragen.