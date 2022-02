Gewaltige Investitionen nötig

Speyer. Mit einer weiteren Veranstaltung in Form einer Videokonferenz machte der Verein „Zukunft Dialog Speyer“ in diesen Tagen erneut auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam. Zugeschaltet hatten sich circa 30 Vereinsmitglieder aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. „Schaffen wir die Energiewende oder sind wir bereits zu spät dran“, lautete die Frage zum Thema alternative Energien, zu der Referent Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall aus Frankfurt, klar Stellung bezog.

Lemb informierte eingangs über den aktuellen Stand der Klimapolitik einschließlich möglicher Erfolgsaussichten und Risiken bei Nichterreichen der avisierten Ziele für Deutschland und weit darüber hinaus.

Nie dagewesenes Ausmaß

„Sollten wir diese Ziele nicht erreichen, werden die Folgen ein nie gekanntes Ausmaß annehmen“, betonte der Referent. Er wies auf das fortschreitende Auftauen der Permafrostböden und das Abschmelzen des Eises in der Arktis hin, das bereits dramatische Formen angenommen habe. „Was durch die drohende Erdüberhitzung an Auswirkungen auf die Menschheit zukommen könnte, wird alle unsere Vorstellungen übersteigen“, lautete die beängstigende Prognose des Sprechers.

Er forderte daher ein Klimaschutzsofortprogramm, das diesen Namen auch verdient und mit dem das bisher Versäumte zumindest ansatzweise ausgeglichen werden kann. Ziel müsse es sein, alle Rückstände aufzuholen und bis spätestens 2045 eine Klimaneutralität zu erreichen, appellierte der Redner. Dies setze voraus, dass unter dem Blickpunkt der Steuergerechtigkeit ein Investitionsprogramm von mindestens 500 Milliarden Euro beschlossen und umgesetzt werden müsse.

Die Eröffnungsbilanz der neuen Bundesregierung bezeichnete Lemb als ambitioniertes Sofortprogramm, in das auch zentrale Forderungen der IG Metall eingeflossen seien. Genannt wurden: Abschaffung der EEG-Umlage, Ausbau von Windenergie, Entlastung der Bürger beim Strompreis und die Ausgestaltung von Klimaschutzverträgen zur Transformation in der Industrie. Kritisiert wurde aus Sicht des Arbeitnehmervertreters, dass wesentliche Bausteine zur Erreichung der erforderlichen Ziele im Programm fehlen würden. Lembs Forderung dazu: Erhalt von Arbeit in der Industrie- und Dienstleistungsbranche besonders bei der Gestaltung erneuerbarer Energien sowie die Bindung öffentlicher Förderung an soziale Nachhaltigkeitskriterien.

Strombedarf wird steigen

In seinem Zukunftsszenario wies der Referent ferner auf die enorme Steigerung des künftigen Strombedarfs hin. Schon deshalb müsse die Förderung erneuerbarer Energien massiv ausgebaut und deren Entwicklung mit Nachdruck verfolgt werden.

Zur Sprache kamen außerdem: energetische Neubaubereiche, Ausbau von Stromleitungen, Förderung der Wasserstofftechnologie, Berücksichtigung neuer Entwicklungen im Verkehrsbereich und die Abschaffung von Atom- und Kohlekraftwerken in Deutschland.

Bei der Umsetzung von Gesetzen zum Erhalt der Lebensqualität zukünftiger Generationen seien die Interessen der arbeitenden Bevölkerung stets zu berücksichtigen, schloss der Referent.

Vorsitzender Günter Hoetzl verwies abschließend auf die nächste Veranstaltung am 28. März hin, bei der Stadtwerkegeschäftsführer Wolfgang Bühring nach derzeitiger Planung im Sitzungssaal des Stadtrates darüber referieren wird, was in Speyer in Sachen Zukunftsfragen bereits in die Wege geleitet wurde und wie neue Ziele in der Klimafrage für Speyer und das Umland realisiert werden können. mey