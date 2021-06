Gift – eine Ehestory

Speyer. Endlich kann auch das Speyerer Zimmertheater einen Neuanfang wagen – in der Heiliggeistkirche ist ja genügend Platz für Schauspieler und Besucher. Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. gibt’s am Samstag, 12. Juni, um 20 Uhr die Wiederaufnahme des Stückes „Gift – eine Ehegeschichte von Lot Vekemans.

Es spielen Monika-Margret Steger und Markus Maier, die Regie führt Timo Effler. Nach mehr als zehn Jahren kommen ein Mann und eine Frau zusammen, an dem Ort, an dem ihr Kind begraben ist. Beide haben verschiedene Wege eingeschlagen, mit dem Tod des Kindes umzugehen. Der Grund ihres Treffens ist ein Brief, in dem die Umbettung des Kindes angekündigt wird, nachdem man auf dem Friedhof Gift im Boden gefunden hat.

Aber warum lässt sich die ganze Zeit niemand von der Friedhofsverwaltung sehen? Das Elternpaar begegnet sich unsicher, versucht eine Annäherung. Doch der Schmerz hat eine nur schwer überbrückbare Kluft gerissen.

Gift ist ein Kommunikationsstück über die tastende Suchbewegung zweier Menschen nach der Möglichkeit, die Vergangenheit zu akzeptieren, in gemeinsamer Erinnerung Ruhe zu finden und Vertrautes wieder zuzulassen. Dabei lässt das Stück selbst in der tiefsten Tragik des Lebens auch komische Momente aufblitzen.

Kritiker haben die Speyerer Aufführung so beurteilt: „Brillante Inszenierung. Atemberaubend. Wer sich auf Gift im Zimmertheater einlässt, lernt für sich und für das Leben zu zweit. Mit Tränen in den Augen und einem Lächeln im Gesicht.“ zg

Info: Weitere Termine: 13. und 25. Juni. Die Tickets kosten 18 Euro, Ermäßigte zahlen 12 Euro.

