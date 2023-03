Giuseppe Maio übernimmt

Speyer. Die Diözesanversammlung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Speyer hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Die Delegierten votierten einstimmig für Giuseppe Maio aus dem Stamm Phoenix Ludwigshafen. „Ich nehme die Herausforderung gerne an und möchte in meiner Amtszeit den Diözesanverband voranbringen“, sagte der 28-jährige Maio.

Für seine Amtszeit möchte er den Kontakt zu den Bezirken und Stämmen stärken und das Arbeiten auf Diözesanebene dort bekannter machen. „Mir geht es vor allem darum, die Distanz zwischen der Diözesanebene und den unteren Ebenen zu verringern und Ämter auf Diözesanebene attraktiver zu gestalten.“ Darüber hinaus fasste die Versammlung einen Beschluss zum Thema Inklusion. Dieser besagt, dass alle Veranstaltungsorte, die vom Diözesanverband Speyer ausgewählt werden, auf Inklusion und gerechte Teilhabe geprüft werden. Insbesondere soll dabei auf Assistenztiere, Mobilität und sonstige inklusive Hilfsmittel geachtet werden.

In einem Studienteil beschäftigten sich die Delegierten mit der Frage: „What would St. George do?“ („Was würde der Heilige Georg tun?“). In vier Stationen konnten sie ihrem Zugang zu Spiritualität auf den Grund gehen, sich mit Machtstrukturen der Kirche auseinandersetzen und sich Gedanken dazu machen, wie die DPSG Speyer Spiritualität in Zukunft leben könnte. zg