Speyer. Nur noch wenige Tage haben Spaziergänger am Helmut-Kohl-Ufer – der Speyerer Rheinpromenade – Gelegenheit, sich am Imbissstand des Schaustellers Alexander Lemke mit Kaffee- und Teekreationen sowie einer großen Auswahl an Crêpes zu versorgen. Seit 28. Dezember konnte Lemke seinen Stand auf dem privaten Parkplatzgelände vom „Alten Hammer“ betreiben (wir berichteten). Nun läuft die von Besitzer Franz Hammer und den Pächtern Peter Roth und Geraldine Krebs kostenlos erteilte Genehmigung aus.

Wie Roth auf Anfrage erklärte, wollte er ursprünglich ab diesem Samstag mit Essensangeboten für Abholer in die Saison starten. Dazu hätte er den Parkplatz für diesen Personenkreis frei halten müssen. Wegen der Wetterprognose habe er sich entschieden, den Abholservice um eine Woche zu schieben. Der vorläufige Verzicht auf den Eigenbedarf räumt Schausteller Lemke noch einige Tage „Gnadenfrist“ ein.

Mit der Resonanz zufrieden

Sichtlich erfreut äußerte sich der Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbandes im Gespräch mit dieser Zeitung über die zusätzlichen Verkaufsmöglichkeiten, die zumindest für das Wochenende noch ein gutes Geschäft versprechen. Lemke ist Franz Hammer und den Pächtern für die gewährte Großzügigkeit unendlich dankbar. Mit der Resonanz war er sehr zufrieden. Vor allem an den Wochenenden lief die Crêperie heiß. Davon konnten auch zwei festangestellte Mitarbeiter profitieren.

„Freude habe ich hier auch empfunden, weil die nächsten Monate wegen bereits abgesagter Großveranstaltungen schwierig werden“, blickte Lemke skeptisch nach vorne. Derzeit ist die Crêperie außer montags täglich bis 18 Uhr geöffnet. mey