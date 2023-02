Götterbaum zu raumgreifend

Speyer. Am Otterstadter Weg in Richtung Spitzenrheinhof finden Gehölzrückschnitts- und rodungsarbeiten im Böschungsbereich statt. Die Maßnahme ist Teil des Neophytenmanagements der Grünflächenplanung der Stadt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Neophyten sind eingeschleppte, invasive Pflanzenarten, die sich unerwünscht sehr stark ausbreiten und heimische Arten verdrängen.

Wildlinge des Götterbaums sowie sich stark ausbreitende Brombeeren überwucherten die einst ökologisch wertvolle Wiese an der Böschung. Ziel ist die Entwicklung einer artenreichen, mageren Wiese mit seltenen Wiesenkräutern. Dafür soll die Fläche in den kommenden Jahren regelmäßig gepflegt werden. zg