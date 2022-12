Gottvertrauen in schwierigen Zeiten

Speyer. Julian Kiefhaber, Julian Kraul und Lara Lösch heißen die Neuen. In den Räumen des Landeskirchenrats in Speyer nahmen die drei am Donnerstagnachmittag ihre Ernennungsurkunden von Oberkirchenrätin und Personaldezernentin Marianne Wagner entgegen. Sie überbrachte Grüße von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, die verhindert war.

Die Neulinge nehmen den Pfarrdienst in einer Zeit auf, „in der vieles nicht mehr planbar und vorhersehbar ist, in der sich die Dinge verändern“, sagte Marianne Wagner. Dabei sollten sie sich nicht von den Herausforderungen und Erwartungen erdrücken lassen, die in den Kirchenbezirken, in Gemeinden und von den Menschen an sie gerichtet werden. „Es sind letztlich nicht wir, die die Welt retten, sondern Christus und Gott. Lassen Sie sich immer wieder von Gott versichern, dass er einen Plan mit Ihnen hat.“

Noch etwas wünschte die Oberkirchenrätin dem Trio: Diejenigen, die Gemeinschaft stiften, sollten nicht vergessen, dass sie selbst Teil einer Gemeinschaft sind. „Werden Sie keine Einzelkämpfer.“

Mit der Ernennung geht für die drei jungen Menschen ein langer Ausbildungsweg zu Ende. Julian Kraul tritt ab 1. Dezember eine Pfarrstelle in Carlsberg-Hertlingshausen (Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt) an und Julian Kiefhaber in Wilgartswiesen (Kirchenbezirk Landau). Lara Lösch befindet sich derzeit noch in Elternzeit.

Knapp über 500 Pfarrerinnen und Pfarrer stehen aktuell im Dienst der Evangelischen Kirche der Pfalz. Derzeit sind elf Vikarinnen und Vikare in ihrer Ausbildung. zg/lk