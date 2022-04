Graswurzeln einer guten Partnerschaft

Speyer. Die Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt Speyer – Speyer fairwandeln“ befasst sich in einer groß angelegten Veranstaltungsreihe mit Ruanda, dem afrikanischen Partnerland von Rheinland-Pfalz. Volkshochschule, Freiwilligenagentur, Stadtbibliothek und das Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt bieten zwei Vorträge an.

Bei einer Tasse Kaffee kommen am Freitag, 29. April, um 17 Uhr Dr. Carola Stein, Leiterin des Referats Partnerland Ruanda, und SalvatoreMele, der live aus Ruanda zugeschaltet ist, ins Gespräch. Anhand von Beispielen verdeutlichen sie, was es mit den partnerschaftlichen Graswurzeln auf sich hat. Wie sieht die weitere Zukunft für die Partnerschaft aus? Was sind die aktuellen Themen der Partnerländer? Was ist das Besondere an dem Engagement fürdie Partnerschaft? zg

