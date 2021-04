Speyer. Ob Oldtimer, Flugzeug oder Spaceshuttle – im Technik-Museum Speyer schlagen die Herzen der Technikfans höher. Das Abenteuer beginnt bereits bei der Anreise, denn schon bei der Einfahrt wird man von mehreren Flugzeugen begrüßt. Ob Boeing 747, das Hausboot der Kelly Family, Hubschrauber oder ein Seenotkreuzer – es ist für jeden etwas dabei. Auch U-Boot-Fans kommen auf ihre Kosten, denn Speyer gehört zu einem der südlichsten U-Boot-Stützpunkte in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums, das in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag feiert..

AdUnit urban-intext1

Vor 28 Jahren fand der 46 Meter lange und 466 Tonnen schwere Koloss seinen Weg in die Domstadt: Nach Außerdienststellung gelangte das U-Boot U9 von Rotterdam über den Rhein nach bis Speyer ins Museum. Tausende verfolgten damals gespannt den Transport des Giganten. Bis heute zählt das U-Boot zu einem der Höhepunkte für große und kleine Technikbegeisterte. Auch ehemalige Crewmitglieder und U-Boot-Fahrer kommen regelmäßig vorbei. Allen voran Jürgen Weber, der einen besonderen Bezug zu dem in Speyer ausgestellten Exemplar hat. Als Wachoffizier und späterer Kommandant war Weber von 1980 bis 1992 auf mehreren Booten im Einsatz, darunter auch auf U9. Gemeinsam mit seiner Truppe des „Verbands Deutscher Ubootfahrer“ unterstützt Weber den Museumsverein bei verschiedenen Arbeiten am U-Boot oder bietet exklusive Führungen mit spannenden Einblicken hinter die Kulisse an.

Mitglieder des Verbands Deutscher Ubootfahrer kommen regelmäßig zu Besuch ins Technik-Museum nach Speyer und beant-worten auch gerne die Fragen der Besucher zu U9. © Technik-Museum

Ganz klar, dass die Mitglieder des „Verbands Deutscher Ubootfahrer“ auch zum 30. Geburtstag des Technik-Museums Speyer dabei sind und im Juni, Juli und Oktober Führungen anbieten wollen – wenn es die Pandemie erlaubt.

„Wir sind seit vielen Jahren gut mit dem Museum befreundet und kommen immer gerne in die Pfalz. Wir beantworten die Fragen der Besucher und es wird auch sicher die ein oder andere Anekdote aus unserer aktiven Zeit erzählt werden“, berichtet Jürgen Weber. zg

AdUnit urban-intext2