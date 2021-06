Grünbereiche aufwerten

Speyer. Speyer bewirbt sich für die Landesgartenschau 2026 und die Planungen rund um dieses Vorhaben nehmen Form an. Im Gestaltungsbeirat wurde die Machbarkeitsstudie und damit der aktuelle Planungsstand vorgestellt.

„Wir befinden uns mitten in den Vorkehrungen rundum die Bewerbung für die Landesgartenschau und können mit der Machbarkeitsstudie den ersten Meilenschritt begehen. Dabei ist es unser Ziel, gesamtstädtische Entwicklungsprozesse anzustoßen. So soll vorhandenes Potenzial wie insbesondere Grün- und Naturbereiche nicht nur erhalten, sondern aufgewertet und gestärkt werden. Die Landesgartenschau als Anlaufpunkt für den Tourismus besteht für einen konkreten Zeitrahmen von einem Jahr – die nachhaltigen Effekte und Verbesserungen städtischer Strukturen aber bleiben auf lange Sicht erhalten“, legt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Vorteile einer Landesgartenschau für die Stadt Speyer dar.

Wohn- und Arbeitskonzepte

Das städtische Projektteam um die Landesgartenschau hat bei der Sitzung die verschiedenen Konzepte rund um Mobilität, Umwelt und Städtebau präsentiert. Dabei standen Fragen im Fokus wie „Können bestehende Verkehrsnetze effizient und dabei klimaneutral genutzt werden?“, „Inwiefern wird die Landwirtschaft als Teil der Landesgartenschau eingebunden?“ und „Welche Wohn- und Arbeitskonzepte sind denkbar?“.

Konzepte rund um die Kurpfalzkaserne und die Klipfelsau befinden sich im Prozess und werden in den kommenden Monaten ausdifferenziert und immer weiter Gestalt annehmen, kündigt die Stadt an. Dabei sollen auch Problemfelder in den Blick genommen und dargelegt werden. zg

