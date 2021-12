Grüne protestieren gegen Baumfällungen

Speyer. Angesichts weiterer angekündigter Baumfällungen haben die Grünen einen Klima-Check auch für die Bau- und Grünabteilung gefordert. „Statt die Baumpflege auf Kosteneffizienz auszurichten, brauchen wir eine Klima-Priorisierung, so wie mit dem Klimanotstand 2019 beschlossen“, schreiben Jana Dreyer für den Stadtverband und Hannah Heller für die Fraktion in einer Pressemitteilung. Sie appellieren an die Verwaltung, im kommenden Jahr eine Pflanzliste vorzulegen, „die den Klimaschutz und die Artenvielfalt mitdenkt“.

Die Grünen erhielten immer wieder Mails von aufgebrachten Bürgern, „die mit Entsetzen feststellen müssen, dass der kühlende und augenscheinlich gesunde Baum an der nahe gelegenen Straßenecke gefällt wurde. Leider scheint es so, als könnten wir daran politisch wenig ändern, versuchen wir doch schon seit Jahren intensiv, ein Umdenken bei der Fällung und Pflanzung von Bäumen einzuleiten“, beklagen die Sprecherinnen.

Wichtig fürs Mikroklima

Bäume, vor allem alte Bäume mit großen Baumkronen, beeinflussten das Mikroklima und schützten damit vor zu großer Hitze. Statt diese Bäume zu erhalten oder junge Bäume so zu pflegen, dass sie alt und groß werden, würden regelmäßig Bäume gefällt, die laut Fäll- und Pflanzliste als „abgängig“, „abgestorben“ bezeichnet werden oder durch den Verkehr beschädigt wurden. Dieses Jahr seien es 69 Bäume an 42 Standorten unter anderem im Feuerbachpark, im Domgarten oder an den Doppelgymnasien, überwiegend einheimische Baumarten, wie Ahorne, Linden, Erlen, Ulmen oder Birken, rechnen die Grünen vor.

Gefällte Bäume würden zwar ersetzt, allerdings durch meist gebietsfremde Arten, vor allem Züchtungen mit kleiner Krone. Dabei seien diese Arten schlecht für die Artenvielfalt und sorgten nicht für die dringend benötigte Kühlung im Stadtklima und damit den Gesundheitsschutz im Sommer. Kosteneffizienz stehe im Vordergrund der Abwägungen in der Bauabteilung, die städtische Grünabteilung habe nicht viel zu sagen, weswegen auch der Umweltausschuss die Baumfälllisten alle Jahre wieder nur zur Information vorgelegt bekomme. Das wolle die Partei nicht mehr mittragen. zg

