Grüne wollen Wohnwende

Speyer. Nach der ersten spannenden und rappelvollen Forumsveranstaltung zum Thema „Wohnwende von unten – aber wie?“ mit Vorstellung des Mietshäuser Syndikats starten die Grünen in Speyer in die nächste Runde: Am Dienstag, 14. Februar, von 19 bis 21 Uhr im „Media:TOR“ stellen sich drei in Speyer geplante Wohnprojektevor, die auf ganz unterschiedlichen Modellen basieren.

Elisabeth Schuster spricht für eine Initiativgruppe zur Nachnutzung des ehemaligen Stiftungskrankenhaus in Speyer. Dabei soll gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten im ehemaligen Stift als Leuchtturmprojekt im Herzen der Stadt gezeigt werden.

Carmen Zurheide und Petra Moser präsentieren mit den beiden Experten Joachim Lyschik und Malte Brammer die Gründung einer Projektgruppe auf der Basis des Mietshäuser Syndikats auf mit dem Titel: „Das ist unser Haus in Speyer.“

Peter Bauer und sein Team stellen die Projektgruppe „bunt.SP.echt“ vor, die für Miete,Genossenschaftsmitgliedschaft und Wohneigentum steht. zg