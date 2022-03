Grumbeere auf rund 4000 Hektar

Neustadt. Das milde Frühlingswetter sorgt dafür, dass die Kartoffel-Erzeuger in der Pfalz jetzt flächendeckend mit dem Auspflanzen der Frühkartoffeln beginnen können. Im Hauptanbaugebiet zwischen Speyer und Gimbsheim nördlich von Worms ziehen wieder vielerorts die Pflanz- und Legemaschinen ihre Runden. Die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ schätzt, dass die Gesamtanbaufläche für Frühkartoffeln auf dem Vorjahrsniveau von etwa 4000 Hektar liegen wird.

Als natürlich begünstigtes Frühkartoffel-Anbaugebiet zählt der Südwesten traditionell zu den frühesten Anbauregionen in Deutschland. Dabei profitieren die Pfalz und die angrenzenden Regionen in Rheinhessen von den sehr guten Klima- und Bodenbedingungen und der Spezialisierung der Erzeuger.

Haupternte ist Mitte Juni

Eine vorgekeimte Kartoffel zum Setzen in den Acker. © Moritz Frankenberg/dpa

Um den Erntevorsprung zu sichern, werden rund 1000 bis 1200 Hektar geschützt unter Vlies oder Folie angebaut. Im Idealfall erhalten Liebhaber die ersten Frühlingsboten aus der Pfalz bereits Mitte Mai in ausgewählten Hofläden sowie auf Wochenmärkten in der Region. Beginn der Haupternte wird Anfang bis Mitte Juni sein. Die Frühkartoffel-Saison endet traditionell am 10. August.

Je nach Sorte und Witterungsverlauf haben die Frühkartoffeln eine Vegetationszeit von 80 bis 100 Tagen bis zur Ernte. Die Pflanzkartoffeln wurden über die Wintermonate in Hallen gelagert und in speziellen Boxen vorgekeimt. Beim Auspflanzen ist Vorsicht geboten, die empfindlichen Triebe dürfen auf keinen Fall abbrechen. Besondere Legemaschinen sorgen dafür, dass die Frühkartoffeln sicher in den Boden gelangen. Damit sie sich im Acker wohlfühlen und gut anwachsen, brauchen sie nach dem Auspflanzen viel Sonne und Wärme. red/sko