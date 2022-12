Günter Zink bedankt sich mit drei Bildern bei der Galerie

Speyer. Die ohnehin umfangreiche Kunstsammlung der Stadt ist um drei weitere Exponate reicher geworden. Nachdem die vom Speyerer Künstler Günter Zink in der Städtischen Galerie gezeigte Ausstellung „Malerei im Digitalen Zeitalter“ am letzten Sonntag endete, bedankte sich der Künstler bei der Stadt mit der Schenkung von Gemälden, die künftig sicherlich einen besonderen Stellenwert in der Sammlung einnehmen.

Das Alleinstellungsmerkmal liegt in der Machart begründet, die das Mitglied des Künstlerbundes allerdings wie seinen Augapfel hütet. Bei der Übergabe der drei Werke an Bürgermeisterin Monika Kabs ließ Zink anklingen, das seine Kunst dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend von Veränderungen geprägt sei und den Bildern jahrelange Versuche vorausgingen.

Das Ergebnis der Kombination aus Malerei und technischen Möglichkeiten am PC hat in unserem ohnehin digital geprägten Zeitalter auch Galerieleiter Franz Dudenhöffer so beeindruckt, das er Zink erstmals seit Bestehen der Städtischen Galerie rund einen Monat lang ein Forum für diese Art der künstlerischen Darstellung geboten hat.

Die Geschenke moderner Prägung sind seitens der Stadt auch deshalb willkommen, weil frühere größere Ankäufe mangels Mitteln bereits lange der Vergangenheit angehören. Kabs konnte sich noch dunkel daran erinnern, dass in früheren Zeiten im städtischen Haushalt jährlich gut 9000 Mark für Ankäufe von Kunstwerken vorgesehen waren.

Ein guter Platz wird noch gesucht

Die beiden Gemälde aus der Serie „Pinselspuren“ sowie die „Informelle Landschaft Berg und Tal“ stellen gewissermaßen eine Auffrischung vorhandener Bestände dar. Vor allem die in kräftigem Rot und Blau gehaltenen Farbbahnen in einem der Pinselspuren-Gemälde erinnern an den bekannten deutscher Maler und Lyriker Karl Otto Götz (1914-2017), einem Hauptvertreter der abstrakten Kunst und des Informel in Deutschland. Zunächst werden die drei auf Leinwand gedruckten Kunstwerke archiviert. Wann und wo sie einen Platz außerhalb des städtischen Depots finden werden, wird die Zukunft zeigen. mey