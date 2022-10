Haas-Werk im Mittelpunkt

Speyer. Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Pavel Haas und Antonín Dvorák spielt das Kurpfälzische Kammerorchester am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr bei den SchUM-Kulturtagen. Die Musiker begleiten die beiden Solisten Ulrike Payer (Piano) und Paul Erb (Violine) in der Dreifaltigkeitskirche, Große Himmelsgasse 4.

Das Konzertprogramm führt behutsam verschiedene Werke zusammen und spannt so einen geschichtlichen Bogen der jüdischen Musik, der die Zuhörenden zu einer musikalischen Spurensuche einladen möchte.

Im Zentrum des Konzerts steht Pavel Haas‘ Studie für Streichorchester, ein Stück, das er im Sommer 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt komponierte und dort zweimal aufführte. In Theresienstadt spielte man damals außer Haas auch Dvoráks Streicherserenade, bevor einen Monat später fast alle Theresienstädter Künstler nach Auschwitz gebracht und dort von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Tickets online und vor Ort

Karten gibt es zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt’s in der Tourist Info Speyer, über das Online-Ticketportal Reservix, in allen Vorverkaufsstellen – also auch im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen – und an der Abendkasse. zg