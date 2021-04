„Habe mich sofort in die Figur verliebt“

Speyer. Sie dreht seit ihrem achten Lebensjahr und verzaubert mit ihrer sympathischen Art: Trotz ihres Erfolgs hat sich die Schauspielerin Janina Fautz ihre Bodenständigkeit bewahrt. Am Mittwoch strahlt die ARD ihren aktuellen Film „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ aus. „Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktionen“, gesteht sie.

Der Film beruht auf dem Sachbuch von Peter Wensierski und erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe junger Leute, die in Leipzig Mitglieder einer Umweltgruppe waren. Dabei hätten sie entscheidend zu der friedlichen Revolution im Jahr 1989 beigetragen, sagt Fautz. Sie schlüpft in die Rolle der 19-jährigen Franka Blankenstein, die in einer scheinbar systemtreuen Familie aufwächst. Nach einem tragischen Vorfall stellt die junge Frau das System in Frage. Als sie zufällig ein Mitglied der politisch engagierten Umweltgruppe kennenlernt, schließt sie sich an und nimmt selbst an Aktionen teil – auch wenn sie dabei sich und ihre Familie in Gefahr bringt.

Schauspiel-Studium begonnen

Die wahren Begebenheiten hinter der Filmgeschichte und der Mut der jungen Menschen hat Fautz fasziniert. „Franka ist zwar eine fiktive Figur, aber sie ist inspiriert von den Frauen, die damals sehr aktiv in Umweltgruppen waren und besonders viele mutige Aktionen gestartet haben“, sagt die 25-Jährige. „Als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich mich sofort in diese Figur verliebt und hatte wahnsinnig Lust, sie zu spielen.“

Franka (l., Janina Fautz) und Stefan (Ferdinand Lehmann) in einer Szene des ARD-Films „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“. © dpa/MDR/UFA Fiction

Fautz ist im pfälzischen Hanhofen aufgewachsen. Schauspielerin wird sie durch einen Kinderschauspielkurs, an dem sie teilnimmt, weil sie Spaß am Darstellen hat. Sie wird bald in einer Kinderschauspielagentur in die Kartei aufgenommen und kommt so an ihr erstes Casting. Freude hat sie unter anderem beim Dreh von „Die wilden Kerle“, bei dem sie auch Kart fahren darf. „Das ist für eine Elfjährige unfassbar aufregend“, sagt Fautz schmunzelnd. „Die Arbeit hat so Spaß gemacht, dass ich immer weiter machen wollte.“ Aktuell wohnt Fautz in Stuttgart: Dort studiert sie seit kurzem Schauspiel an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Die 25-Jährige ist nicht nur Vollblutakteurin, sondern engagiert sich auch sozial. Seit 2009 ist sie Botschafterin des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen. „Da habe ich natürlich sofort zugesagt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das machen darf, weil ich über die Jahre so viele tolle Menschen und Familien kennenlernen durfte.“ Viele wüssten gar nicht, dass die Sterntaler die Familien oft über Jahre hinweg betreuen und dass es auch eine Art Kurort zum Erholen sei. „Die Arbeit der Sterntaler geht weit über die medizinische Versorgung hinaus und sie leisten unglaublich wertvolle Arbeit für die Familien.“

Während Fautz bei Instagram gern auf ihre beruflichen Projekte aufmerksam macht, hält sie ihr Privatleben bedeckt. So ist auch über ihr Liebesleben nichts bekannt. „Ich bin auf jeden Fall nicht verheiratet“, sagt sie und lacht. Dass sie gern nach Speyer kommt, um Familie und Freunde zu sehen, wenn es die Zeit zulässt, und dass sie Vegetarierin ist, ist dagegen kein Geheimnis.

Ab Mai wird Fautz für die Serie „Wilsberg“ drehen – momentan eine Ausnahme. „Denn ich darf im ersten Studienjahr eigentlich überhaupt nicht drehen“, verrät sie. „Ab dem Sommer kann ich wieder umfangreicher arbeiten, es sind einige Sachen offen.“ Unter anderem stehen Castings an. „Da muss ich einfach mal abwarten, was davon klappt.“

