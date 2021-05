Händler kommen bei SWR-Doku zu Wort

Speyer. Die Roßmarktstraße ist eine charmante Einkaufsstraße mit vielen kleinen Geschäften. Originelles, Exotisches und Traditionelles ist hier zu finden. Viele Ladenbesitzer konnten in der Roßmarktstraße ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen und verkaufen das, wofür ihr Herz schlägt. Die Corona-Krise trifft sie alle, manche mehr, andere weniger. Das SWR Fernsehen hat die Straße und ihre Händler unter diesem Aspekt am 30. April 2020 in der Reihe „Hierzuland“ vorgestellt. Der Beitrag wird am Sonntag, 2. Mai, 18.05 Uhr, nochmals gezeigt.

