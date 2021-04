Händler kommen mit Sorgen erneut zu Wort

Speyer. Die Roßmarktstraße ist eine charmante Einkaufsstraße mit vielen kleinen Geschäften. Originelles, Exotisches und Traditionelles ist hier zu finden. Viele Ladenbesitzer konnten in der Roßmarktstraße ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen und verkaufen das, wofür ihr Herz schlägt. Die CoronaKrise trifft sie alle, manche mehr, andere weniger. Das SWR Fernsehen hat die Straße und ihre Händler unter diesem Aspekt am 30. April 2020 in der Reihe „Hierzuland“ vorgestellt. Der Beitrag wird am Sonntag, 2. Mai, 18.05 Uhr, nochmals gezeigt.

Die Touristen von der nahe gelegenen Maximilianstraße fehlen. Das ist vor allem ein Problem für Geschäftsleute, die nicht über das Internet verkaufen, so wie Kornelia Schaan in ihrem Schmuckstück oder Andrea Veth in ihrem Hutladen. Die Weinstube ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische, die Besitzer telefonieren oft mit ihnen und hoffen, so wie alle, dass sie bald wieder öffnen können.

Die Laufkundschaft fehlt allen

Das Tee Contor ist für einige Stunden am Tag geöffnet. Mathias Münzenberger hat viele Stammkunden. Wer nicht mehr in die Innenstadt kommen will, der wird von ihm beliefert. Trotzdem hat auch er Einbußen: Die Laufkundschaft fehlt. Auf den Ladeninhabern lasten die Kosten und die fehlenden Einnahmen. Wie dem Optiker Steck: Andrea Steck macht drei Stunden am Tag den Laden auf, damit Reparaturen angenommen und abgeholt werden können. Neue Brillen verkaufen darf sie nicht. Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Aber es gibt auch Hilfen und Solidarität in der Roßmarktstraße. Familienmitglieder, die den Ladenbesitzern unter die Arme greifen, und Vermieter, die Mietminderungen gewähren. Das Team der Landesschau besuchte die Roßmarktstraße vor und nach dem 19. April 2020. Die Ladenbesitzer hofften schon damals, dass sie nach dem Termin ihre Geschäfte wieder schrittweise öffnen können. zg