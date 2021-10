Hafenstraße ab Montag gesperrt

Speyer. Es geht voran – doch das hat auch eine neue Sperrung zur Folge: Die Straßensanierungsarbeiten in der Straße Am Heringsee sind am Freitag abgeschlossen worden. Am Montag, 4. Oktober, wandert die Bautätigkeit in den Bereich der Hafenstraßen 3 bis 37. Neben der Erneuerung der Fahrbahndecke werden die Stadtwerke Speyer im Zuge der Maßnahme außerdem neue Versorgungsleitungen verlegen, heißt es in einer Mitteilung.

Während der zweiwöchigen Bauzeit ist eine Vollsperrung der Hafenstraße erforderlich. Für den Verkehr wird eine Umleitung über die Nonnenbachstraße und die Straße Am Heringsee eingerichtet, teilen die Stadtwerke mit. zg