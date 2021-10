Hafenstraße voll gesperrt

Speyer. Eine Vollsperrung gibt es derzeit in der viel befahrenen Hafenstraße in Speyer. Da ein Abzweig in Richtung Rheinufer gerade umgestaltet und umgebaut wurde, wanderte die Baustelle nun in den Abschnitt zwischen den Einmündungen Nonnenbachstraße und Am Heringsee, damit jetzt hier die Fahrbahndecke erneuert werden kann. Die Stadtwerke nutzen die Baumaßnahme, um neue Versorgungsleitungen zu verlegen. Durch die notwendige Vollsperrung gibt es auf den Straßen ringsum einige Verkehrsbeeinträchtigungen. zg/

